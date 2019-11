Beim deutschen Leitindex schien am Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche die Rally gefährdet zu sein, da der Kurs deutlich nachgab, so die Experten von XTB. Die Bullen hätten jedoch Stärke gezeigt, da kein Dip für ein nachhaltiges Unterschreiten der 12.825 Punkte ausgereicht habe. Die Rally sei am Freitag wieder aufgenommen worden und nach der höheren Eröffnung am heutigen Montag notiere der DAX erstmals seit Mitte Juni 2018 wieder oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Der Bereich zwischen 12.825 und 12.870 Punkten könne als entscheidende Unterstützungszone betrachtet werden, während sich die Aufmerksamkeit der Bullen nun auf das Double-Top von Mai bis Juni 2018 (13.160 Punkte) verlagere.



Die Aktien der deutschen Automobilhersteller würden zu Beginn der neuen Woche höher notieren. Die verbesserte Stimmung sei eine Reaktion auf die Worte des US-Handelsministers Wilbur Ross. Ross habe gesagt, dass sein Land "gute Gespräche" mit Japan und der Europäischen Union geführt habe und möglicherweise keine Autozölle erheben müsse. Man erinnere sich, dass die USA im Mai vereinbart hätten, die Autozölle um sechs Monate zu verschieben. Die Aktien von Daimler, Volkswagen, BMW und Continental stünden daher im Fokus.



Wirecard steige am Montag deutlich an. Wirecard-Chef Markus Braun habe gesagt, dass sein Unternehmen bei der Präsentation der Q3-Ergebnisse durch die Veröffentlichung zusätzlicher Zahlen mehr Transparenz über seine Partner schaffen werde. Dies sei eine Antwort auf die Vorwürfe der "Financial Times", wonach der Zahlungsdienstleister Umsatz und Ergebnis aufgebläht haben solle. Am Mittwoch werde der neue Ergebnisbericht präsentiert.



Der Vizechef der Deutschen Bank Karl von Rohr habe gesagt, dass die Bank damit beginnen werde, negative Zinssätze an größere Firmenkunden und Einlagen vermögender Privatpersonen weiterzugeben. Die Deutsche Bank sei eine weitere Großbank, die solch einen Schritt einleite. In weiteren Nachrichten habe die "Financial Times" berichtet, dass EZB und BaFin wollen würden, dass Christian Sewing seine Doppelfunktion als CEO und Chef der Investmentbank aufgebe. (04.11.2019/ac/a/m)







