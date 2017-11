Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute morgen bei 13.013 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 23 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen und 57 Punkte über dem TS von gestern Abend.

Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.020-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.040/42 das erste relevante Anlaufziel an dem sich Rücksetzer ausbilden könnten. Könne sich der DAX über die 13.040/42 Punkte schieben, so wären die 13.053/55 und dann die 13.062/64 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Könne sich der DAX über die 13.062/64 Punkte schieben, so könnte er dann die 13.075/77 Punkte anlaufen. Über der 13.077-Punkte-Marke wären die 13.088/90 und dann die 13.098/13.100 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Werde dieses Level aber dynamisch und mit Momentum angelaufen, so wäre denkbar, dass dann die 13.113/15, die 13.125/27 bzw. die 13.131/33 bzw. die 13.138/40 Punkte angelaufen werden könnten.



Könne der DAX sich heute nicht über der 13.020-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.004/02, die 12.992/90 bzw. die 12.978/76 Punkte erreichen. Würden sich hier keine Erholungen einstellen, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.961/59, bis 12.944/42, bis 12.935/33 Punkte und dann weiter bis an die 12.918/16 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX heute unter die 12.916 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.902/00, bis 12.890/88 und dann weiter bis 12.875/73 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.007/36/98 als auch bei 13.106/13/37/51/72 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.214/57/64/80 als auch bei 13.302/31 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.988/13 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.898/83/54/25/13 als auch bei 12.793/78/46/06 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.053 (13.113) bis 12.976 (12.935) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.11.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern bei 12.990 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe sich Schwäche ausgebildet. Dies habe sich mit Aufnahme des Xetra-Handels verstärkt. Der DAX habe bis zum späten Vormittag deutlich unter die 12.900-Punkte-Marke nachgegeben und habe sich erst im Bereich der 12.960/45 Punkte stabilisieren und von hier aus dann zunächst kleineren Impulsen wieder nach Norden laufen können. Am späten Nachmittag sei dann Kaufdruck aufgekommen, der den DAX bis knapp an die 13.000 Punkte geschoben habe. Es seien leichte Gewinnmitnahmen gefolgt. Nachbörslich sei es dann zu weiter leicht nachgebenden Notierungen gekommen. Der DAX sei bei 12.956 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.970 Punkte zunächst bis in den Bereich der 12.994/96 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkte verfehlt worden, das Setup habe damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.858/55 Punkte nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 12.840/38 Punkten gegangen. Hier hätten 5 Punkte gefehlt, das Setup habe damit nicht perfekt gepasst.TH: 12.997 (Vortag 13.138)/ TT: 12.845 (Vortag: 12.998)/ Xetra-Schluss: 12.976 (Vortag: 13.033)/ Range: 152 Punkte (Vortag: 140 Punkte)Chartcheck:Das Chartbild des DAX habe sich auf kurzfristiger Zeitebene etwas eingetrübt. Der DAX habe gestern einen erneuten TS unter der 20-Tage-Linie im Daily formatiert. Damit sei der Index angeschlagen. Erst gestern Nachmittag sei etwas Kaufdruck aufgekommen. Das ganze habe allerdings eher technischen Charakter. Solange der DAX auf Tagesschlussbasis unter der 13.190-Punkte-Marke notiere, solange bestünden die Chancen auf neue Tiefs. Die 12.800-Punkte-Marke sei gestern knapp erreicht worden. Denkbar sei, dass es heute und morgen zu Erholungsbewegungen kommen könnte. Da morgen kleiner Verfallstag sei, könnte die Aufwärtsbewegung gestern Nachmittag auch diesem Umstand geschuldet sein. Erst mit einem Tagesschluss über der 13.190-Punkte-Marke mit Bestätigung am Folgetag würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Übergeordnet wirke der Rücksetzer allerdings stützend für den Aufwärtstrend.