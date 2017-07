Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestern beschriebene Stimmungslage konnte der DAX (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) nicht für sich nutzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr falle auf, dass das Aktienbarometer an jedem der letzten vier Handelstage am Signalgeber in Form des Tiefs von Mitte Mai bei 12.490 Punkten gescheitert sei. Mit 12.316 Punkten hätten die deutschen Standardwerte dann sogar ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Zumindest das Schlimmste habe dank der anschließenden Erholung vermieden werden können. Damit seien die Leitplanken für die nächsten Handelstage gesetzt: Auf der Unterseite müssten die beiden jüngsten Verlaufstiefs bei 12.319/16 Punkten unbedingt verteidigt werden, um ein nachhaltiges Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten zu verhindern.



Auf der Oberseite sei indes ein Sprung über die o. g. Signalmarke bei 12.391 Punkten vonnöten, um den größten Druck vom DAX zu nehmen. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre nicht nur der Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.446 Punkten) zurückerobert, sondern auch ein kleiner Doppelboden im Stundenchart vervollständigt. Vor dem Hintergrund dieser engen Grenzen sowie dem fragileren Gesamtbild sollten Anleger darüber hinaus die Zinsentwicklung als zusätzlichen Brandherd unbedingt im Auge behalten. (07.07.2017/ac/a/m)