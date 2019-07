Ausblick: Die Korrektur der letzten Tage stelle den Aufwärtstrend auf die Probe. Doch solange der Index nicht unter die 12.200 Punkte-Marke gefallen sei, hätten die Bullen die besseren Karten.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX in den kommenden Tagen über die 12.350 Punkte-Marke ausbrechen, wäre ein Anstieg an die Widerstandsregion bei 10.456 Punkten die Folge. Auf diesem Niveau könnte eine weitere Verkaufswelle bis 12.200 Punkte einsetzen. Werde die Marke dagegen überwunden, wäre dem Index ein Befreiungsschlag gelungen und mit einer Aufwärtsbewegung bis 12.597 Punkten zu rechnen. Darüber würde das Jahreshoch attackiert.



Die Short-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Bruch der 12.200 Punkte-Marke würde sich die Gegenbewegung jedoch dynamisch fortsetzen und den Wert bis an die Unterstützung bei 12.104 Punkte drücken. Dort sollten die Bullen wieder aktiv werden und den Aufwärtstrend fortführen. Denn andernfalls käme es bei einem Bruch der Marke zu einer weiteren Verkaufswelle, die direkt bis 11.987 Punkte und darunter bis 11.850 Punkte führen könnte. (22.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang Juli brach der DAX mit einem großen Aufwärtsgap über die Widerstandszone um 12.456 Punkten aus und übersprang direkt auch die Barriere bei 12.597 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze habe die Rally 12.656 Punkte erreicht. Allerdings habe der Index von diesem Niveau zurückgesetzt und sei wenige Tage später mit einem Abwärtsgap unter die Supportzone bei 12.456 Punkten eingebrochen. Es sei eine kurze Seitwärtsphase gefolgt, die in der vergangenen Woche von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst worden sei. Dabei habe die Korrektur die 12.200 Punkte-Marke erreicht, die von den Bullen verteidigt worden sei. Nach einem leichten Anstieg in Richtung der Barriere bei 12.350 Punkten sei am Freitag ein weiterer Abverkauf erfolgt.