Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn es noch eines Beweises für die Bedeutung der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Haltezone aus der verbliebenen Aprilkurslücke (untere Gapkante bei 12.091 Punkten) und den letzten Verlaufstiefs bei 12.099/92 Punkten bedurfte, der gestrige Handelstag lieferte ihn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit erneut 12.099 Punkten habe der DAX gestern das insgesamt 4. Low in Bereich der angeführten Unterstützungen ausgebildet. Per Saldo bestehe deshalb weiterhin das zuletzt mehrfach beschriebene Spannungsfeld: Auf der einen Seite die o. g. Unterstützung bei knapp 12.100 Punkten, auf der anderen Seite die Belastungsfaktoren in Form des Rebreaks des alten Rekordstandes vom April 2015 bei 12.391 Punkten, des Bruchs des steilen Aufwärtstrends seit Sommer 2016 (auf Wochenbasis akt. bei 12.408 Punkten) sowie des seit dem bisherigen Allzeithoch bei 12.952 Punkten bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 12.443 Punkten). Solange die Unterstützungen bei knapp 12.100 Punkten Bestand hätten, würden die Analysten innerhalb der angeführten Leitplanken eine technische Aufwärtsreaktion favorisieren. Um die Bullen allerdings nachhaltig zurück in die Erfolgsspur zu bringen, gelte es, den o. g. Abwärtstrend zu überwinden. (04.08.2017/ac/a/m)