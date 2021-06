Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt und solange der 10er EMA im Tageschart nicht deutlich unterschritten werde, seien weiter steigende Kurse zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und erneut Kurs auf die Marke von 15.800 Punkten und das Allzeithoch bei 15.802 Punkten nehmen. Hier verlaufe im Monatschart der obere Fibonacci-Fächer als Widerstand. Gelinge dem DAX hier ein Durchbruch, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX breche unter den 10er EMA durch und nehme Kurs auf die Unterstützung bei 15.500 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre der 50er EMA bei aktuell 15.320 Punkten das nächste Anlaufziel. Darunter würde die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden. (18.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten an der oberen Trendkanalbegrenzung sei es zu einer Abwärtskorrektur gekommen, die im Bereich des 50er EMA im Tageschart ausgelaufen sei. Hier sei ein dreifacher Boden gebildet worden, bevor es dann zu einem erneuten Kursanstieg gekommen sei. Dabei sei am 20. Mai zunächst der wichtige 10er EMA bei 15.275 Punkten nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert worden. Die Korrektur sei vorbei gewesen, der übergeordnete Aufwärtstrend habe sich weiter fortgesetzt. Es sei dann auch zu einem weiteren Anstieg gekommen, wobei der 10er EMA habe verteidigt werden und ein neues Allzeithoch bei 15.802 Punkten markiert werden können.