Ausblick: Am Vortag habe sich der DAX seitwärts bewegt und das Vortageshoch bei 15.802 Punkten nicht übertreffen können. Es habe sich eine bearishe Tageskerze gebildet.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe am Vortag die zweite bearishe Tageskerze in der Folge gebildet und könnte erneut vor einem Rücklauf zum 10er EMA bei aktuell 15.630 Punkten stehen. Breche der DAX hier nach unten durch, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er EMA bei aktuell 15.287 Punkten zu rechnen. Darunter könnte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA halten und damit Stärke demonstrieren. Dem Aufwärtstrend folgend steige der DAX über das Verlaufshoch bei 15.802 Punkten an und nehme direkt Kurs auf die runde Marke von 16.000 Punkten. Langfristig wäre dann ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 16.300 Punkten möglich. (16.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief am 50er EMA im Tageschart bei 14.961 Punkten in einer neuen Aufwärtsbewegung und konnte zunächst den 10er EMA nach oben durchbrechen und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses Signal sei mit den weiterhochziehenden Kursen auch bestätigt worden. Der DAX habe zunächst bis 15.568 Punkte ansteigen können und dann eine Abwärtskorrektur durchgeführt, die bereits direkt am 10er EMA gestoppt worden sei. Damit sei die Stärke im DAX erneut unterstrichen worden, da Abwärtskorrekturen in der Regel etwas tiefer bis leicht unter den 10er EMA laufen würden, in der Ausdehnung sogar bis zum 50er EMA. Der DAX habe in der Folge weiter hochgezogen und am Montag das Allzeithoch bei 15.802 Punkten erreicht.