Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX klar intakt. Im Monatschart habe sich bisher für Dezember eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten gebildet. Komme es zu einem weiteren Kursrutsch?



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Kurserholung vom Vortag weiter fortsetzen und über den 200er EMA im Tageschart bei 15.259 Punkten ansteigen. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur noch offenen Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 15.419 Punkten zu rechnen. Darüber könnte dann der 10er und 50er EMA angelaufen werden, wo der DAX zuvor immer wieder nach unten abgeprallt gewesen sei.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe direkt unter dem 200er EMA im Tageschart und setze die Abwärtsbewegung weiter fort. Falle er dabei auch unter das Vortagestief bei 15.060 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen. Darunter wäre dann das Verlaufstief von Anfang Oktober bei 14.818 Punkten die nächste Anlaufmarke. (21.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in den vergangenen Monaten im Monatschart immer wieder am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Trotz der hohen Aufwärtsdynamik sei dem Index kein Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer und ein weiterer Kursanstieg Richtung 17.000 Punkte gelungen. Auf der Unterseite sei der DAX dabei bei Abwärtskorrekturen immer wieder am 10er EMA im Monatschart aufgefangen worden. So auch am Vortag, als der Index nach dem Kursrutsch im Tagestief bei 15.060 Punkten und damit im Bereich des 10er EMA wieder nach oben abgedreht sei und eine Gegenbewegung eingeleitet habe. Der DAX sei am Vortag bei 15.239 Punkten aus dem Handel gegangen und damit unter dem 200er EMA im Tageschart.