Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend sei im DAX klar intakt, die vorherige Aufwärtsbewegung trotz aller Euphorie der Marktteilnehmer sei weiterhin als normale Bärenmarktrally einzustufen. Unter 10.800 Punkten sei im DAX mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe seine kleine Gegenbewegung wie erwartet unter 10.800 Punkten beendet und dürfte nun Kurs auf die erste offene Kurslücke bei 10.097 Punkten nehmen. Das wäre das Mindestziel. Deutlich zunehmen dürfte die Abwärtsdynamik, sobald der DAX unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten falle. Dann wäre auch mit einer langen Abwärtsbewegung bis zum Verlaufstief vom März bei 8.255 Punkten zu rechnen. Darunter dürften 8.000 und 6.500 Punkte folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich schnell vom Vortageskursrutsch erholen und erneut einen Angriff auf 10.800 Punkte unternehmen. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über diese Marke würde sich die Lage für den DAX aufhellen und ein weiterer Anstieg bis 11.000 Punkte erfolgen können. (07.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in den vergangenen Tagen immer wieder über 10.700 Punkte hochgezogen, scheiterte aber letztendlich am Widerstand bei 10.800 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Kurslücke bei 10.840 Punkten sei weiterhin offen. Der DAX habe sich bisher nur in einer Gegenbewegung befunden, die spätestens im Bereich von 10.800 Punkten auslaufen sollte. So sei es gekommen, das Hoch der Aufwärtskorrektur sei am Vortag bei 10’773 Punkten erreicht worden. In der Folge sei der DAX wieder abgesackt und im regulären Handel bei 10.606 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbörslich sei der DAX aber weiter kräftig abgesackt und unter die Marke von 10.600 Punkten bis auf 10.530 Punkte abgerutscht. Bei 10.097 Punkten befinde sich die erste nach unten hin offene Kurslücke, die der DAX in der aktuellen Abwärtsbewegung anlaufen dürfte.