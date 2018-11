Börsenplätze DATAGROUP-Aktie:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (08.11.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktie: Wende eingeläutet - AktienanalyseWährend der jüngsten Korrektur war ein interessantes Phänomen zu beobachten: Viele Unternehmensmanager - so genannte "Insider" - nutzten die deutlich gesunkenen Kursniveaus, um bei den Aktien der eigenen Unternehmen beherzt zuzugreifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H).Das Insider-Barometer, das Olaf Stotz, Professor für Asset Management an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management, gemeinsam mit der Commerzbank für das Handelsblatt anhand der Transaktionen von Deutschlands Vorständen und Aufsichtsräten mit Aktien der eigenen Unternehmen regelmäßig berechne, sei jüngst auf 158 Punkte und damit den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Daraus leite sich ein Kaufsignal für Anleger ab.Besonders interessant sei für Anleger der Blick auf die einzelnen Käufe. Dabei würden die Transaktionen von DATAGROUP-Chef Max H.-H. Schaber auffallen. Zwischen dem 24. und dem 26. Oktober habe der Vorstandschef des IT-Dienstleisters über sein Anlagevehikel HHS Beteiligungsgesellschaft DATAGROUP-Aktien im Volumen von fast 556.000 Euro gekauft. Schaber habe damit seinen Anteil von 50,8 Prozent auf 51 Prozent aufgestockt. Die Kaufkurse hätten zwischen 31,70 und 33 Euro gelegen. Anfang des Jahres hätten die Papiere noch gut 47 Euro gekostet. Inzwischen habe der Nebenwert immerhin die 35-Euro-Marke zurückerobert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link