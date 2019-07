Börsenplätze CytoTools-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

10,05 EUR +1,31% (22.07.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CytoTools-Aktie:

10,15 EUR +3,36% (22.07.2019, 22:26)



ISIN CytoTools-Aktie:

DE000A0KFRJ1



WKN CytoTools-Aktie:

A0KFRJ



Ticker-Symbol CytoTools-Aktie:

T5O



Kurzprofil CytoTools AG:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin spekulativ zu kaufen.CytoTools habe kürzlich einen wichtigen Fortschritt für die Phase-II-Studie zur Dosisfindung in der Therapie des diabetischen Fußsyndroms mit dem Arzneimittel DermaPro vermeldet. Die Behandlung der insgesamt 203 Patienten habe Ende Juni beendet werden können, so dass die wichtigsten Kennzahlen nach der laufenden Datenaufbereitung und -auswertung im August vorliegen sollten. Würden die Ergebnisse positiv ausfallen, werde daraufhin die Wirkstoffdosis für die finale Phase-III-Studie festgelegt, die noch in diesem Jahr starten und den Weg zur Zulassung in Europa ebnen könnte.Nach der Platzierung einer Wandelanleihe im Mai mit einem Emissionserlös von 3 Mio. Euro habe CytoTools ausreichende Mittel, um die Entwicklung weiter voranzutreiben; die Durchführung der Phase-III-Studie wäre aber mit weiterem Finanzbedarf verbunden. In Indien habe das Arzneimittel (unter dem Namen Woxheal) bereits seit 2017 die Zulassung, aber dem Partner Centaur sei es bislang nicht gelungen, die notwendige behördliche Freigabe für die Produktionsanlagen zu bekommen, obwohl sämtliche Auflagen erfüllt worden seien. Daher habe sich der Marktstart immer weiter verschoben.Der Startschuss in Indien könnte theoretisch zeitnah erfolgen, was sich nach den Erfahrungen der vergangenen Monate aber kaum prognostizieren lasse, da das Management keine Gründe für die Verzögerungen in jüngster Zeit sehe. Die Konzentration liege daher darauf, die Entwicklung in Europa voranzutreiben, die vom Unternehmen erheblich besser gesteuert werden könne. Entscheidend sei nun, dass die Studienergebnisse gut ausfallen würden, denn das würde die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung deutlich erhöhen und sollte sich auch positiv auf den Aktienkurs auswirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link