Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Der schwere Rückschlag des Impfstoffforschers CureVac mit seinem Corona-Vakzin habe den Aktionären nahezu eine Kurshalbierung mit einem Börsenwertverlust von 7,7 Milliarden US-Dollar eingebrockt. Im Handel an der US-Börse NASDAQ seien die Papiere des Tübinger Pharmaunternehmens am Donnerstag zuletzt um mehr als 40 Prozent auf 53,50 Dollar eingebrochen. Es sei der heftigste Einbruch seit dem Börsengang im Sommer 2020 gewesen, die Papiere seien auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Im deutschen Handel notiere das Papier derzeit auf der Handelsplattform Tradegate knapp 42 Prozent im Minus bei 45,85 Euro.Der Impfstoffkandidat CVnCoV habe einer Zwischenanalyse zufolge nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt. Er habe damit die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien verfehlt.Welche Bedeutung die bisher enttäuschende Wirksamkeit in Bezug auf die erhoffte Zulassung des Impfstoffs durch die europäische Medikamentenaufsicht EMA habe, habe CureVac-Chef Franz-Werner Haas nicht kommentieren wollen. Das Unternehmen stünde im engen Kontakt mit der Behörde über den weiteren Weg. Erst wenn die finalen Daten vorlägen, könne weiter entschieden werden. Haas habe auch die Möglichkeit einer Zulassung etwa nur für eine bestimmten Personengruppe in den Raum gestellt. So habe der Impfstoff etwa bei jüngeren Studienteilnehmern eine Wirksamkeit erzielt, Rückschlüsse zur Wirkung bei Personen über 60 Jahren hätten aber nicht gezogen werden können.Abseits des eigenen Impfstoffs hoffe CureVac auf eine Zulassung im kommenden Jahr für einen sogenannten mRNA-Impfstoff der zweiten Generation gegen Virus-Varianten, den das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickle. Die vorklinischen Ergebnisse seien vielversprechend, habe es geheißen, die klinischen Studien hierzu sollten in etwa drei Monaten beginnen.Mit dem heutigen Kursrutsch habe das Papier von CureVac auch deutlich unter dem Stopp des "Aktionär" eröffnet. Die Aktie sei verkauft worden. "Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung von CureVac aber eng verfolgen und Anleger weiter am Laufenden halten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.