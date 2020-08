Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (19.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Nach dem fulminanten Kursfeuerwerk im Zuge des IPOs am vergangenen Freitag hätten bei der CureVac-Aktie zuletzt Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Dienstag sei das Papier des Tübinger Biotech-Unternehmens mit einem Minus von knapp 15% aus dem Handel in New York gegangen. Zuvor habe sich die CureVac-Aktie aber auch in der Spitze mehr als verfünffacht.Die Gesellschaft, die als große Hoffnung bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona gelte, zeige sich sehr zufrieden mit der Entwicklung. CureVac wolle nun die Personal- und Produktionskapazität deutlich erhöhen.Das Tübinger Unternehmen sei am vergangenen Freitag mit einem Preissprung an der Börse in New York gestartet und habe bei der Aktienplatzierung mehr als 200 Mio. USD erlöst. CureVac sei bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit.Ein zentrales Ziel des Börsengangs sei, Geld für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs einzusammeln. Die Notierung an der Börse habe allerdings auch Vorteile über den Kapitalzufluss hinaus, habe Finanzchef Pierre Kemula zum Börsenstart betont. Gerade an einer Börse wie der NASDAQ mache die Platzierung CureVac international bekannter und werde auch bei der globalen Suche nach Fachkräften helfen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.