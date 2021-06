Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

54,30 EUR +11,83% (18.06.2021, 13:56)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

57,83 USD -38,99% (17.06.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (18.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Nach dem Crash vom Donnerstag gebe die CureVac-Aktie am Freitag Gas. Der Leiter der Impfstoff-Studie von CureVac, Peter Kremsner, sehe das Tübinger Unternehmen weiter in der Spitzengruppe der Covid-Vakzin-Hersteller. Ein wichtiges Bekenntnis gebe es von zwei wichtigen Investoren."Mit CureVac sind wir nach wie vor in den Top Ten von 300 Impfstoffentwicklern", so Kremsner am Freitag zum Radiosender Bayern 2. "Aber wir haben es halt nicht in die Medaillen-Ränge geschafft." Es werde sicher gelingen, das Vakzin noch einsatzfähig zu machen, habe Kremsner gesagt: "Aus meiner Sicht wird das nicht in den nächsten Wochen gelingen. Aber es wird möglich sein, den Impfstoff so aufzubereiten, dass er sehr wirksam sein kann."CureVac-Investor Dietmar Hopp und der Bund als Anteilseigner hätten trotz der enttäuschenden Zahlen angekündigt, an dem Unternehmen festhalten zu wollen. "Ich bin zuversichtlich, dass CureVac erfolgreich sein wird", habe Hopp der "Rhein-Neckar-Zeitung" gesagt. Dem Portal merkur.de habe er gesagt, er bleibe "auf alle Fälle als Investor erhalten". Er glaube "felsenfest an das Unternehmen".CureVac wolle in den kommenden zwei bis drei Wochen die Analyse der Daten aus der finalen Studienphase abschließen. Dabei werde sich die Wirksamkeit des Impfstoffs laut dem Unternehmen nochmals verändern. CureVac habe am Mittwochabend mitgeteilt, dass sein Vakzin nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" zeige.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.