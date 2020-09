Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (30.09.2020/ac/a/n)



Das Tübinger Biopharmaunternehmen CureVac habe die zweite Phase bei der Prüfung seines Impfstoffkandidaten begonnen. Der erste Teilnehmer der Phase-2a-Studie sei geimpft worden, habe es in einer Mitteilung vom späten Dienstagabend geheißen. Die Studie laufe in Peru und Panama mit 690 gesunden Teilnehmern. Erste Daten würden im vierten Quartal erwartet. Danach plane das Unternehmen den Beginn der entscheidenden Phase-3-Studie mit bis zu 30.000 Teilnehmern.Jean Stéphenne aus dem Aufsichtsrat von CureVac habe kürzlich gesagt, dass der Impfstoff in sechs bis neun Monaten verfügbar sein könnte. Das Unternehmen habe nach der Mainzer Firma BioNTech als zweites deutsches Unternehmen die Genehmigung für eine klinische Studie bekommen. Der Impfstoff basiere auf dem Botenmolekül mRNA und rege im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes an. Dies löse eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen solle. Die Impfstoff-Studie sei Mitte Juni angelaufen worden."Der Beginn der klinischen Phase-2a-Studie in Peru und Panama bringt unser klinisches Covid-19-Studienprogramm einen wichtigen Schritt nach vorne", habeDr. Mariola Fotin-Mleczek, Chief Technology Officer von CureVac, gesagt. "Diese Studie soll die Dosisauswahl für unseren Impfstoffkandidaten bestätigen und weitere Belege dafür liefern, dass wir älteren Erwachsenen, die einem höheren Covid-19-Risiko ausgesetzt sind, einen sicheren und verträglichen Impfstoff zur Verfügung stellen können."Die Aktie von CureVac reagiere auf die Meldung mit einem deutlichen Kursplus von mehr als fünf Prozent auf 42,00 Euro. Im Zuge der jüngsten Korrektur sei das Abstauberlimit des "Aktionär" bei 41,00 Euro ausgelöst worden. Anleger, die dieser Empfehlung gefolgt seien, könnten sich nun bereits über erste Gewinne freuen.