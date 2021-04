Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

96,94 EUR +2,15% (30.04.2021, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

115,01 USD -2,77% (29.04.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (30.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer habe eine deutsche Notfallzulassung für den in der baden-württembergischen Stadt produzierten Corona-Impfstoff des Unternehmens CureVac gefordert. "CureVac hat auf Vorrat Impfstoff produziert. Jetzt könnten diese Dosen Leben retten", habe der Grünen-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag) gesagt.Die EU lasse sich "ewig Zeit" für die Zulassung kritisierte Palmer. "Die Schein-Sicherheit von bürokratischer Prüfung wird über die reale Sicherheit eines Impfstoffes gestellt." Und: "Wann sollte denn eine Notfallzulassung Sinn machen, wenn nicht in der dritten Welle dieser Pandemie?", habe der Politiker gefragt.Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA habe das schnelle Prüfverfahren im Februar gestartet. Abhängig von den klinischen Daten erwarte das Unternehmen die Zulassung für die EU im zweiten Quartal 2021. CureVac möchte seinen Corona-Impfstoff von Juni an einsetzen können. Bisher seien in der EU die Vakzine von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE), AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF), Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) zugelassen.Die Aktie von CureVac habe zuletzt eine beeindruckende Rallye hingelegt. Am Februarhoch 2021 sei das Papier jedoch vorerst nach unten abgeprallt. DER AKTIONÄR bleibt aber zuversichtlich, dass diese bald überwunden werden kann. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 30.04.2021)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link