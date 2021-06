Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst Hoffnung, nun Ernüchterung: Verfehlte Wirksamkeitsziele des Corona-Impfstoffkandidaten von CureVac hätten am Donnerstag den Börsenwert der Tübinger Firma mehr als halbiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere das Papier am Morgen mehr als 50 Prozent im Minus bei 37,95 Euro.Eine Zwischenauswertung der entscheidenden Studie habe lediglich eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen Covid-Erkrankungen jeglicher Art ergeben. Damit habe der Impfstoff-Kandidat bisher die vorgegeben statistischen Erfolgskriterien nicht erreicht. Bislang seien 134 Infektionsfälle im Rahmen der großen Phase-3-Studie mit rund 40.000 Teilnehmern ausgewertet worden. In die Endauswertung sollten dann noch weitere rund 80 Fälle mit einfließen. Die Daten hierzu sollten in spätestens drei Wochen vorliegen.Die Firma habe mitgeteilt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten von der untersuchten Altersgruppe und den Virusstämmen abhänge. In die Analyse sei die Wirksamkeit gegen mindestens 13 Covid-Varianten eingegangen.CureVac-Vorstandschef Franz-Werner Haas habe erklärt, man habe auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft. Man wolle die laufende Studie aber dennoch bis zur finalen Analyse fortsetzen. "Die endgültige Wirksamkeit könnte sich noch verändern."CureVac habe sich im vergangenen Jahr über einen Börsengang in New York sowie mehrmals über Kapitalerhöhungen frisches Geld verschafft und zudem eine Partnerschaft mit dem Leverkusener Pharmariesen Bayer vereinbart. Wacker Chemie habe eine Vereinbarung mit CureVac für eine Auftragsproduktion des Impfstoffes. Einen Großteil der Anteile halte SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp. Auch der Bund habe sich beteiligt.Am heutigen Nachmittag (14 Uhr) solle eine Telefonkonferenz stattfinden.Die Ergebnisse seien ganz klar eine große Enttäuschung. Mit dem heutigen Kursrutsch habe das Papier von BioNTech auch deutlich unter dem Stopp des "Aktionär" eröffnet. Die Aktie sei verkauft worden. (Analyse vom 17.06.2021)Mit Material von dpa-AFX