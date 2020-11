Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

50,58 EUR -2,03% (11.11.2020, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

59,57 USD -2,82% (11.11.2020, 16:07)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (11.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das Papier des Impfstoff- und Immuntherapiespezialisten habe die jüngsten Kursgewinne am Mittwoch weitgehend verteidigt. Rückenwind verleihe u.a eine frische Kaufempfehlung aus dem Hause Berenberg.Zhiqiang Shu, Analyst von Berenberg, habe nach den Phase-I-Daten von CVnCoV sein Kursziel auf 72 Dollar aufgestockt. Ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau entspreche dies rund 20 Prozent Upside-Potenzial. Den in Testreihen bereits weiter fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten BNT162 von BioNTech und Pfizer sehe Shu zwar als leichte Konkurrenz. Der Analyst mache sich angesichts der hohen Nachfrage nach einem Covid-19-Impfstoff insgesamt aber keine Sorgen, dass der Markt nicht für mehrere Impfstoffe reiche.Vielmehr bestätige der Erfolg des wie CVnCoV auf mRNA basierenden Wirkstoff BNT162 den Ansatz. Zudem habe Shu positive Daten vom CureVac-Hautkrebskandidaten CV8102 hervorgehoben.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der CureVac-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link