Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

53,20 EUR +10,84% (20.08.2020, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

56,90 USD -13,39% (19.08.2020, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (20.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Der Run auf mögliche Corona-Impfstoffe sei weiter ungebremst. Wie der Börsenneuling CureVac am heutigen Donnerstag melde, seien soeben die Sondierungsgespräche über einen Vorab-Kaufvertrag für CureVacs potenziellen mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff abgeschlossen worden. Die EU woll sich damit den Zugriff auf bis zu 405 Mio. Dosens sichern. Diese würden bereitgestellt, sobald sich der mRNA-basierte Impfstoff von CureVac als sicher und wirksam gegen COVID-19 erwiesen habe.CureVac habe erst in der vergangenen Woche das IPO vollzogen. Die Aktie sei gleich stark nachgefragt gewesen. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 16 USD habe sich das Papier zeitweise mehr als verfünffachen können. Zuletzt würden jedoch Gewinnmitnahmen einsetzen, der heutige Deal mit der EU habe der CureVac-Aktie allerdings wieder Schwung verliehen. "Der Aktionär" rate dennoch zur Geduld und zur Platzierung eines Abstauberlimits, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2020)Hinweis:(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link