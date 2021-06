Tradegate-Aktienkurs Cummins-Aktie:

211,70 EUR -0,84% (09.06.2021, 15:41)



NYSE-Aktienkurs Cummins-Aktie:

258,55 USD -0,53% (09.06.2021, 15:49)



ISIN Cummins-Aktie:

US2310211063



WKN Cummins-Aktie:

853121



Ticker-Symbol Cummins-Aktie Deutschland:

CUM



NYSE-Symbol Cummins-Aktie:

CMI



Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cummins-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Brennstoffzellen-System treibe ein Boot an, das mit Wasserstoff segle und fliege. Was uns vor ein paar Jahren noch als pure Science-Fiction erschienen sei, werde dank Cummins Realität. Die Amerikaner würden ein niederländisches Team bestehend aus 20 Studenten beliefern, die das neue "Hydro Motion"-Schiff entwickelt hätten.Das Wasserstoffboot werde von der Cummins HyPM-HD30-Brennstoffzelle angetrieben und wandle 99,9 Prozent reinen Wasserstoff in Strom um. Dadurch könnten der Antriebsstrang, die Elektronik und andere Geräte des Bootes betrieben werden. Der Wasserstoff werde dabei im gasförmigem Zustand im Tank des Wasserstoffsystems gespeichert, der ein Fassungsvermögen von 350 Litern habe. Außerdem könne er mehr als 8 Kilogramm Wasserstoffgas speichern, was einer Energie von 265 Kilowatt entspreche.Die Brennstoffzelle erzeuge Strom durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Um das Boot anzutreiben, werde das Wasserstoffgas aus dem Speichertank durch den Brennstoffzellenstapel geleitet und mit Luftsauerstoff vermischt. Aufgrund der Größe des Bootes werde auch ein kleiner Akku eingebaut, der es möglich mache, die richtige Startgeschwindigkeit zum Fliegen zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cummins-Aktie: