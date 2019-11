Tradegate-Aktienkurs ABN Amro-Aktie:

15,91 EUR -1,91% (20.11.2019, 13:04)



Amsterdam-Aktienkurs ABN Amro-Aktie:

15,83 EUR -2,31% (20.11.2019, 12:51)



ISIN ABN Amro-Aktie:

NL0011540547



WKN ABN Amro-Aktie:

A143G0



Ticker-Symbol ABN Amro-Aktie:

AB2



Amsterdam Ticker-Symbol ABN Amro -Aktie:

ABN



Kurzprofil ABN Amro N.V.:



ABN Amro (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Ticker-Symbol: AB2, Amsterdam Ticker-Symbol: ABN) ist eine niederländische Bankengruppe, die in den Bereichen Retail, Private Banking und Corporate Banking tätig ist. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von ABN und Amro im Jahr 1991; die Wurzeln des Traditionshauses reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die heutige Struktur besteht seit dem Zusammenschluss der ABN AMRO mit der Fortis Bank 2010. Seit 2015 ist die verstaatlichte Bank nach mehrjähriger Unterbrechung wieder an der Börse notiert. (20.11.2019/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ermittler durchsuchten nun die Räume der niederländischen Großbank ABN Amro (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Ticker-Symbol: AB2, Amsterdam Ticker-Symbol: ABN), so die Experten von "FONDS professionell".Die Affäre um die mehrfache Erstattung von Kapitalertragsteuern (Cum-Ex) ziehe immer weitere Kreise. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt habe am Dienstag (20.11.) die deutsche Niederlassung der niederländischen Großbank ABN Amro gefilzt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten würden. Demnach hätten mehr als 100 Staatsanwälte und Steuerfahnder in Deutschland an der Razzia teilgenommen und zwölf Wohnungen sowie Geschäftsräume in Hessen und Bayern aufgesucht. Auch Räumlichkeiten in den Niederlanden sollten durchstöbert worden sein.Den Berichten zufolge solle die Vorgängerin der ABN, die Fortis Bank, an mehreren Schnittstellen in die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte verstrickt gewesen sein. Einerseits solle das Institut als Leerverkäufer aufgetreten sein, andererseits habe es als Depotbank gedient. Das Geldhaus habe die Razzia im Frankfurter Büro bestätigt. Die Ermittlungen würden sich gegen sechs Verdächtige richten.Cum-Ex-Geschäfte würden als einer der größten Steuerskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte gelten. Investoren hätten dabei eine Lücke im Gesetz genutzt. Sie hätten sich vom Fiskus Kapitalertragsteuern für Dividenden aus Aktien zurückzahlen lassen. Die Abgaben hätten sie aber gar nicht gezahlt. Diese Geschäfte seien rund um den Ausschüttungstermin mit (cum) und ohne (ex) Dividende von Aktienpaketen gelaufen.Börsenplätze ABN Amro-Aktie: