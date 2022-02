Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

160,12 EUR -0,39% (01.02.2022, 11:00)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

180,64 USD +6,95% (31.01.2022, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Der Boom-Sektor Cybersecurity werde um einen börsennotierten Player reicher: Cybereason habe vertraulich seine Unterlagen für ein IPO bei der SEC eingereicht. Die Amerikaner würden zu den am schnellsten wachsenden Cybersecurity-Unternehmen zählen, hätten prominente Investoren an Bord und würden eine Milliardenbewertung anstreben.Mit dem verstärkten Aufkommen von Homeoffice im Zuge der Corona-Pandemie seien auch die Ausgaben von Unternehmen und Behörden für Cybersecurity-Lösungen deutlich gestiegen. Für 2022 würden Analysten einen Umsatz des Sektors von 146 Milliarden US-Dollar erwarten. Dieser solle bis 2026 pro Jahr im Schnitt rund zehn Prozent steigen.In diesem Umfeld wachse auch Cybereason massiv. Gegenüber "Forbes" habe CEO Lior Div das Umsatzwachstum Ende letzten Jahres auf 200 Prozent taxiert. Damit habe das Unternehmen das Tempo von SentinelOne , die für das dritte Quartal ein Plus von 128 Prozent ausgewiesen hätten, und CrowdStrike (63 Prozent) deutlich übertroffen.Laut Reuters könnten die Amerikaner, die neben Softbank auch die Alphabet -Tochter Google Cloud Platform zu ihren Investoren zählen würden, beim Börsengang rund fünf Milliarden Dollar auf die Waage bringen.Noch würden offizielle Unterlagen zu den Börsenplänen von Cybereason fehlen, die 2021 auf Platz 32 der CNBC Disruptor 50-Liste gestanden hätten. "Der Aktionär" wird eine Bewertung abgeben, sobald ausreichend Informationen vorliegen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link