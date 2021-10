Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ist ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (22.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Die EU-weite Normalisierung des C2-Absatzes und die C2-Preiserhöhungen hätten im 2. Quartal 2021/22 für einen erfreulichen und erwartungskonformen Umsatzanstieg von 9% auf 249 Mio. Euro und zur zweiten Anhebung der Umsatz-Guidance um 45 Mio. Euro (+5%-Punkte) auf weniger als 990 Mio. Euro gesorgt, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH. Die Ergebniserwartung sei seinerzeit nur leicht gestiegen (weniger als 10 Mio. Euro), denn - wie von den Aktienexperten im April bereits beschrieben - sei der Hedgingeinfluss gesunken und die Inputpreise (Getreide; Gas bei ENSUS) seien teils kräftig gestiegen. Dieser Trend solle noch einige Zeit anhalten, dabei sei der britische Markt in den kommenden Monaten von besonderem Interesse.Die vierte Welle der Corona-Pandemie in Europa stehe bevor. Gleichwohl, die C2-Spott-Preise würden seit 01/21 steigen und die Terminkurve (spot+24 Monate) signalisiere fallende, gleichwohl profitable C2-Termin-Preise, laut jüngsten Fundamentalresearch der Research-Boutique aus Frankfurt/M. Ein ähnliches Muster sei aber auch auf der Inputseite - den Getreidefutures - zu erkennen. Für die day-to-day-Unternehmenssteuerung durchaus eine Herausforderung.Grundsätzlich blieben die Absatzperspektiven weiterhin positiv, so die Einschätzung der Fachanalysten. Die seit 01.01.2021 gültige CO2-Bepreisung habe fossilen Sprit verteuert. Gefolgt vom "Green Deal" der EU, die das THG-Minderungsziel für 2030 Ziel von 45% auf 55% (Basis 1990) gehoben habe. Was also anstehe, sei eine Verschärfung der CO2-Minderungsanstrengungen insbesondere in den Sektoren Wärme und Verkehr.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die CropEnergies-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link