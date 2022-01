Längerfristig bleibe die Crocs-Aktie aussichtsreich. Ende Oktober habe "Der Aktionär" Kursziel und Stopp-Loss der Empfehlung von Ende Juli 2021 angehoben. Die jüngste Korrektur drückte den Kurs unter den nachgezogenen Stopp-Kurs von 105 Euro, die Aktie rutscht auf die Watchlist, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Crocs-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)



Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) unter die Lupe.Manchmal seien Börsianer undankbar. So zu sehen beim amerikanischen Schuhproduzenten Crocs. Das Unternehmen rechne für 2021 mit Rekordumsätzen, Analysten seien optimistisch und sähen gut 90 Prozent Kurspotenzial. Doch die Crocs-Aktie sacke am Donnerstag erneut ab, nachdem sie am Montag ein neues Sechs-Monats-Tief markiert habe.Am Montag habe das Unternehmen seine Prognosen aktualisiert. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 gehe Crocs nun von einem Umsatzwachstum um rund 67 Prozent aus. Zuvor sei man noch von 62 Prozent ausgegangen.In den ersten neun Monaten habe Crocs einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar verzeichnet, was gemessen an der Vergleichsperiode im Vorjahr einem Anstieg um gut 77 Prozent entspreche. Für das Gesamtjahr 2021 rechne Crocs nun mit einem Umsatz von 2,31 Milliarden Dollar gegenüber 1,38 Milliarden Dollar im Jahr 2020.Gute Zahlen. Auch laut Analystin Erinn Murphy von Piper Sandler werde das Unternehmen in den kommenden Jahren noch eine der beeindruckendsten Wachstumsgeschichten für Verbraucher hinlegen. Sie sehe das Unternehmen als Top-Idee für 2022 und habe das Ziel auf 246 US-Dollar angehoben.Das Unternehmen habe über Weihnachten keine nennenswerten Auswirkungen durch Omikron feststellen können und kräftige Vollpreisverkäufe und einen guten Umsatz verzeichnet, wie die Analystin gesagt habe. Europa, der Nahe Osten und Afrika hätten sich ebenfalls viel besser als erwartet entwickelt, habe das Unternehmen dem Bericht zufolge dem Finanzdienstleister mitgeteilt.Die Crocs-Aktie habe sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und damit das Comeback des Unternehmens nach dem Beinahe-Bankrott vor ein paar Jahren widergespiegelt. Im November sei bei 183,88 Dollar (etwa 160 Euro) ein neues Allzeithoch markiert worden.Doch trotz der guten Aussichten sei die Crocs-Aktie dann unter Druck geraten. Am Montag sei der Kurs auf 115,58 Dollar abgesackt - der tiefste Stand seit Juli. Die Analyse von Piper Sandler habe den Crocs-Kurs am Mittwoch anziehen lassen, doch am Donnerstag sacke das Papier erneut um vier Prozent auf etwa 129 Dollar ab. Die wichtige 200-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 130 Dollar.