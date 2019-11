Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Prognoseanpassungen: Nach Vorliegen der 3Q19-Ergebnisse erhöhe Venditti seine EPS-Prognose auf ausgewiesener Basis um 1 bis 4%, um so Sonderposten und geringere Steuerlast besser zu berücksichtigen. Auf bereinigter Basis würden dieselben Schätzwerte allerdings sinken.Kapitalrendite: Venditti sei der Ansicht, dass CS nach dem Rückkauf von Aktien für CHF 0,7 Mrd. innerhalb der neun Monaten eine höhere Dividende ins Auge fassen könne (VontE: +5%). Für 2019 bis 2021 rechne er mit weiteren Rückkäufen im Umfang von CHF 1,0 bis 1,1 Mrd. pro Jahr.Kosten: Die bereinigten Kosten dürften bei CHF 16,5 Mrd. verharren, während sich die Investitionen vor allem aus eingesparten Mitteln finanzieren würden. Im 3Q19 seien die bereinigten Kosten allerdings erstmals seit dem 4Q15 wieder gestiegen (+3% J/J), nachdem sie davor während 14 Quartalen in Folge gesunken seien.Investorentag 2019: CS veranstalte seinen traditionellen Investorentag dieses Jahr am 12. Dezember in London. Venditti rechne hier mit Neuigkeiten zu einer ganzen Reihe von Themen: Strategie (z.B. Ressourceallokation); PB (z.B. Maßnahmen gegen sich abschwächende Trends); Wachstum (z.B. ITS/ATS); Kosten (Investitionen vs. Effizienzmassnahmen); Technologie (digitale Roboter bzw. Bots); Kapital (Basel-III-Effekte); Kapitalrendite (Dividende, Rückkäufe); Ziele (Senkung wegen schwierigem Umfeld).Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 12,50. (Analyse vom 01.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link