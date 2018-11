SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 13,05 +0,81% (02.11.2018, 09:14)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF), senkt aber sein Kursziel.Sowohl das EBT mit 671 (Vj.: 400; Marktkonsens: 667) Mio. CHF als auch das Nettoergebnis mit 424 (Vj.: 244; Marktkonsens: 447) Mio. CHF seien in Q3 hinter den optimistischen Prognosen des Analysten (745 Mio. CHF bzw. 505 Mio. CHF) zurückgeblieben. Die Q3-Zahlen hätten Licht und Schatten geboten. Positiv hervorzuheben seien erneut die Nettomittelmittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung (vor allem in Asien).Ferner habe Credit Suisse die Kosten im Griff und bestätigt, 2018 eine bereinigte operative Kostenbasis von unter 17 Mrd. CHF zu erreichen. Jedoch habe die Erlösentwicklung (insbesondere in Global Markets) mit einem unerwarteten Rückgang enttäuscht. Laut Unternehmensangaben sei dies einerseits auf die geringe Kundenaktivität und andererseits auf den Rückzug aus einigen Geschäftsbereichen zurückzuführen gewesen. Auf dem Investorentag am 12.12. müsse Credit Suisse den Investoren jetzt möglicherweise aufkommende Zweifel am hohen Ertragspotenzial der Bank (Marktkonsens CAGR bis 2020: 4,2%) austreiben.Bei gesenkten Prognosen (u.a. EPS 2018e: 0,92 (alt: 1,16) CHF; EPS 2019e: 1,68 (alt: 1,77) CHF) und einem neuen Kursziel von 17,00 (alt: 19,00) CHF bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, aufgrund der attraktiven Bewertung, des Restrukturierungserfolgs und der guten Aufstellung in der Vermögensverwaltung sein "kaufen"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:11,36 EUR +0,53% (02.11.2018, 09:10)