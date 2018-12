Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,994 EUR +1,81% (12.12.2018, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,305 CHF +2,49% (12.12.2018, 17:30)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (12.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse Investorentag 2018 sein Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Ziele: Credit Suisse bestätige seine ROTE-Ziele für 2019 (10 bis11%; VontE: 10%) und 2020 (11 bis 12%; VontE: 11%). Neues Ziel von 12%+ nach 2020.Kapitalrenditen: Rückkauf von mindestens CHF 1 Mrd. (bis zu CHF 1,5 Mrd.) in den Jahren 2019 und 2020 (VontE: ca. CHF 1 Mrd. p.a.). Die Dividende werde um mindestens 5% p.a. erhöht (Konsens deutlich über 5%). Die Ausschüttungsquote für 2019 und 2020 betrage mindestens 50%.Kosten: Credit Suisse erwarte für 2018 ber. Kosten von CHF 16,9 Mrd. (VontE: 16,7 Mrd.). Für 2019 erwarte Credit Suisse ber. Kosten von CHF 16,4 bis 17,0 Mrd. vor variablen Kosten von ca. 10% eines allfälligen Umsatzwachstums (VontE: CHF 16,8).Gewinnvorgabe für 2018: Credit Suisse erwarte einen ausgewiesenen Vorsteuergewinn der Gruppe von CHF 3,2 bis 3,4 Mrd. Dies entspreche der Analystenschätzung von CHF 3,26 Mrd. Die Zahlen des Analysten würden jedoch kein Umsatzwachstum in Zusammenhang mit SIX umfassen. Die ROTE dürfte sich auf ca. 6% belaufen (VontE: 5,5%). Der ber. SRU-Verlust dürfte sich auf USD -1,3 Mrd. belaufen (VontE: CHF -1,3 Mrd.). Der APAC-Markets-Umsatz dürfte 810% unter dem Ergebnis von 2017 liegen (VontE: +3%; 9M18: +1% im Jahresvgl.).Insgesamt würden die Hauptaussagen von Credit Suisse den Erwartungen des Analysten und seinen Modellprognosen entsprechen. Wenngleich die vermeldete Gewinnprognose für 2018 mit seiner Schätzung übereinstimme, beziehe Venditti etwaige umsatzbezogene Erträge von SIX mit ein. Credit Suisse habe auch Angaben zu Spartenzielen gemacht. Der Analyst werde seine Finanz- und Bewertungsmodelle basierend auf den weiteren im Verlauf des Tages bekannt gegebenen Details überprüfen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel von CHF 12,50 werde überprüft. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link