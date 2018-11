Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Analyst habe seine Prognose für 2018-20 um -15%, -4% bzw. -3% gesenkt, dies primär aufgrund der tieferen Umsätze in den Sparten Global Markets und Asia Pacific, denen immerhin tiefere Verlustschätzungen für die Strategic Resolution Unit und das Corporate Center gegenüberstünden. Seine Gewinnprognose für 2019-20 liege 5 bis 7% unter dem aktuellsten vom Unternehmen erfassten Konsenswert.Der Analyst rechne damit, dass GM das 2018 anvisierte Umsatzziel von über USD 6 Mrd. (am Investorentag 2017 angekündigt) um mehr als USD 0,8 Mrd. verfehlen werde. Während das Kostenziel von USD 4,8 Mrd. durchaus erreichbar scheine (VontE: CHF 4,6 Mrd.), falle auf, dass es, trotz deutlich tieferen Umsätzen, nicht gesenkt worden sei.Die Analysten-Schätzwerte für GJ 2018 würden in etwa den von Credit Suisse formulierten Zielen (ausgenommen: GM) entsprechen. Für GJ 2019 und GJ 2020 strebe CS eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 10 bis 11% (VontE: 10%), bzw. 11 bis 12% (VontE: 11%) an.Credit Suisse werde den diesjährigen Investorentag am 12. Dezember abhalten. Zusammen mit den Q3/2018-Zahlen seien bereits einige zu besprechende Themen angedeutet worden, darunter WM-Wachstum, Technologietrends und Kapitalmanagement.Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie bestätigt. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link