Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,90 EUR -1,28% (03.11.2017, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

16,14 CHF -1,22% (03.11.2017, 17:31)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die 1856 gegründete Credit Suisse beschäftigt als Großbank 47.170 Mitarbeiter aus über 150 verschiedenen Nationen und betreut ihre Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific. Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. (06.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF), weist im dritten Quartal einen Gewinn von 244 Millionen Schweizer Franken aus, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erwartungen der Analysten seien damit leicht übertroffen worden. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei dies eine deutliche Steigerung. Vor einem Jahr habe der Gewinn noch bei 41 Millionen Franken gelegen. Der Vorsteuergewinn habe im Berichtsquartal bei 400 Millionen Franken gelegen. Die Gesamterträge hätten nur einen Wert von 4,97 Milliarden Franken erreicht, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entsprochen habe.Analysten hätten im Vorfeld durchschnittlich mit einem Vorsteuergewinn von 402 Millionen Franken und einem Gewinn von 227 Millionen Franken gerechnet. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 zeigen unsere Fortschritte bei der Verbesserung der operativen Effizienz", habe CEO Tidjane Thiam in einer Meldung an die Aktionäre mitgeteilt.Die Eigenkapitalrendite von 2,2% und die Cost/Income Ratio von etwa 91% könnten erahnen lassen, dass die Credit Suisse mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden sei. Von jedem verdienten Franken würden also 91 Rappen für Kosten weggehen. Die Bank arbeite an diesem Problem.Die Ergebnisse könnten sich in einer verstärkten Kapitalbasis widergespiegelt haben. Die für die Banken so wichtige "harte" Kernkapitalquote habe sich von 12% im Vorjahr auf aktuell 13,2% verbessert. Auch die Leverage Ratio habe zulegen können und sei von 3,4% aus dem Vorjahr auf 3,8% gestiegen.Bloomberg Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 16,21 setzen. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "kaufen", neun auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Credit Suisse habe eine gegenwärtige Marktkapitalisierung von CHF 41,739 Mrd.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 03.11.2017).