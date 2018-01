Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (03.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die Senkung der Unternehmenssteuer in den USA von 35% auf 21% führe in Q4/2017E zu einer Abschreibung latenter Steuern in Höhe von CHF 2,3 Mrd. Am Investorentag am 30. November sei CS von CHF 2,1 Mrd. ausgegangen. Der Analyst erwarte nun für GJ 2017E einen ausgewiesenen Verlust von CHF -1,1 Mrd. - den dritten Gesamtjahresverlust in Folge.Der CFO von CS habe am Investorentag erklärt, dass sich keine Auswirkungen auf das regulatorische Eigenkapital ergäben (da die latenten Steuern voll abgezogen würden). Jetzt würden "minimale" Auswirkungen erwartet (Prognose Barclays: -20 Bp.).Am Investorentag sei CS von einem Rückgang des Konzernsteuersatzes um 5 Pp. aufgrund der Steuerreform ausgegangen. Allerdings dürfte die Einführung von BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), einer neuen Steuer auf Dienstleistungen und Zinszahlungen an verbundene Unternehmen außerhalb der USA, die Steuerverbindlichkeit von CS 2018 erhöhen.Die Ausschüttungspolitik von CS bleibe nach Unternehmensangaben unverändert. Der Analyst halte daher an seiner DPS-Schätzung von CHF 0,25 je Aktie für GJ 2017E fest (Div.-Rendite 1,4%).In seinem Finanzmodell berücksichtige der Analyst die Abschreibung von CHF 2,3 Mrd. in Q4/2017. Bis weitere Einzelheiten geklärt seien, belasse er seine Schätzungen für den Konzernsteuersatz unverändert (VTe: 35% in GJ 2017E; 31% in GJ 2018E; 28% in GJ 2019E). Die Hoffnungen auf eine EPS-Anhebung um rund 7% wegen eines niedrigeren Konzernsteuersatzes (wie am Investorentag angekündigt) könnten schwinden. Während der Buchwert je Aktie um 5% sinke, steige der langfristig nachhaltige ROE im Bewertungsmodell entsprechend (ROE: 10,4%; ROTE: 11,2%). Unser Kursziel bleibt daher unverändert bei CHF 17.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel bleibt unverändert bei CHF 17,00. (Analyse vom 03.01.2018)