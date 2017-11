ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die 1856 gegründete Credit Suisse beschäftigt als Großbank 47.170 Mitarbeiter aus über 150 verschiedenen Nationen und betreut ihre Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific. Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. (21.11.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jernej Omahen von Goldman Sachs:Jernej Omahen, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und erhöht sein Kursziel.Die europäischen Finanzinstitute hätten ein mittelmäßiges drittes Quartal hinter sich, so der Analyst. Einmal mehr hätten die Universalbanken BNP Paribas, Société Générale und HSBC im Investmentbanking besser abgeschnitten als ihre stärker auf die Kapitalmärkte fokussierten Wettbewerber Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS. Das Wertpapier von Credit Suisse zähle jedoch dank der gestiegenen Eigenkapitalrendite und der günstigen Bewertung zu den "Top Picks" des Analysten.Jernej Omahen, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat das Kursziel für die Credit Suisse-Aktie von 17,90 auf 18,20 CHF erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. (Analyse vom 21.11.2017)Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:13,638 EUR -0,51% (21.11.2017, 09:00)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:CHF 15,95 (20.11.2017, 17:30)