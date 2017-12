Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

14,535 EUR +2,00% (04.12.2017, 10:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

16,95 CHF +2,29% (04.12.2017, 10:26)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (04.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Aufgrund der Körperschaftsteuerreform in den USA könnte der Steuersatz sinken und eine DTA-Abschreibung erfolgen.EPS-Prognose: Die EPS-Werte des Analysten für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 würden weitgehend unverändert bleiben (VontE: Geschäftsjahre 2017 nahe bei Ausblick). Ab dem Geschäftsjahre 2019 erhöhe Venditti seine EPS-Prognose um 10 bis 11%, dies primär im Hinblick auf die tieferen Kosten. Da der Analyst mittlerweile zuversichtlicher sei, dass Credit Suisse - anders als in der Vergangenheit - die Kosten auch künftig im Griff haben werde, gehe er von Betriebskosten ab dem Geschäftsjahre 2018 von weniger als CHF 17 Mrd. aus.US-Unternehmenssteuerreform: Nun, da die Steuerreform angenommen worden sei, sollte die Steuerlast von Credit Suisse um ca. 5% sinken, woraus sich eine EPS-Erhöhung von rund 7% ergebe. Gleichzeitig werde eine DTA-Abschreibung von ca. CHF 2 Mrd. nötig (VontE zu UBS: ca. CHF 3 Mrd.). Das regulatorische Eigenkapital werde hierdurch nicht beeinflusst.In seinem Bewertungsmodell erhöhe der Analyst seine langfristig nachhaltige ROE-Schätzung um 60 Bp auf 10,8% (CS-Zielvorgabe: 2019 10 bis 11%; 2020 11 bis 12%; UBS-Zielvorgabe: über 15%), was einem ROE von 10,1% entspreche. Seine Prognosen für die Eigenkapitalkosten (10,5%) und das langfristige Wachstum (4%) würden unverändert bleiben. Dies führe zu einem neuen Kursziel von CHF 17,00 (bislang: CHF 15,40), was den Schätzungen entspreche. Bei dem neuen Kursziel des Analysten würde das KBV bei 0,95 und das P/TBV bei 1,05 liegen. Für seine DPS-Prognose für das GJ19E von CHF 0,75 würden ordentliche und Sonderbardividenden berücksichtigt (keine Aktienrückkäufe).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel werde von CHF 15,40 auf CHF 17,00 erhöht. (Analyse vom 04.12.2017)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: