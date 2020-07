Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (31.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Mit dem Papier des Leverkusener Chemiekonzerns gehe es im heutigen Handel deutlich bergab. Covestro habe gestern Force Majeure für Europa bekanntgegeben, wonach ein "unvorhersehbarer Ausfall" bei einer Anlage in Krefeld zu Lieferproblemen geführt habe. Der Hauptgrund für das heutige Minus sei aber ein anderer.So werde der DAX-Titel heute ex-Dividende in i.H.v. 1,20 Euro je Aktie gehandelt. Alle Anleger, welche die Covestro-Aktien gestern zum Handelsschluss in ihren Depots gehabt hätten, würden kommende Woche die Auszahlung erhalten. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechne sich eine Dividendenrendite von 3,6%. Ursprünglich hätten die Leverkusener für 2019 sogar eine Dividende von 2,40 Euro je Anteilschein ausschütten wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: