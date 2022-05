Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,59 EUR -0,16% (12.05.2022, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,32 EUR -1,94% (12.05.2022, 12:17)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Der Kunststoffhersteller wird vorsichtiger - AktienanalyseDer Kunststoffhersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hat seinen Ergebnisausblick für 2022 gesenkt - und seiner Aktie damit einen weiteren Schlag versetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wegen der Folgen der harten Corona-Lockdowns in China sowie der gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten erwarte der Vorstand den operativen Gewinn nun in einer Spanne von 2,0 bis 2,5 Mrd. Euro. Bislang habe Covestro 2,5 bis 3,0 Mrd. Euro als Ziel ausgegeben. Zwar sei die Prognosesenkung für Analysten nicht überraschend gekommen, dass sie so deutlich ausfallen würde, damit habe allerdings wohl niemand gerechnet. Der Konsensus habe für diese Kennzahl 2,7 Mrd. Euro erwartet.Dass Covestro sein EBITDA im ersten Quartal bei einem Umsatzanstieg um knapp 42 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro um 8,5 Prozent auf 806 Mio. Euro habe steigern und damit die Erwartungen übertreffen können, sei an der Börse daher zur Nebensache geraten. "Das Ausmaß der Prognosesenkung durch Covestro verdeutlicht die erheblichen Unsicherheiten auf den globalen Märkten für chemische Grundstoffe", habe Chris Counihan von Jefferies resümiert. Das bestätige seine Ansicht, dass positive Überraschungen zum ersten Quartal in der Branche nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden sollten.Zwar würden Analysten auf dem aktuellen Kursniveau mehr Chancen als Risiken sehen und dabei unter anderem auf die günstige Bewertung, die attraktive Dividendenrendite und den "komfortablen Verschuldungsgrad" verweisen. Zudem habe Covestro-Chef Markus Steilemann die neuen Prognosen als vorsichtig bezeichnet, es dürfte also einen gewissen Spielraum geben. Angesichts der angeschlagenen Charttechnik erfordert ein Einstieg derzeit dennoch eine gewisse Portion Mut, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2022)Börsenplätze Covestro-Aktie: