Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,77 EUR +0,21% (10.05.2019, 17:10)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,93 EUR -1,13% (10.05.2019, 17:22)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (10.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Bayer habe sich die Covestro-Aktie sehr stark entwickelt. Doch das H2/2018 sei sehr hart für die bis dahin erfolgsverwöhnten Anteilseigner gewesen. Nachdem es zu Beginn des neuen Börsenjahres zunächst besser ausgesehen habe, knicke der Aktienkurs erneut kräftig ein.Der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China belaste den konjunkturabhängigen Konzern natürlich besonders. Zumal Covestro selbst auch über ein starkes Standbein im Reich der Mitte verfüge.Und deshalb sei es natürlich besonders bitter für das DAX-Unternehmen, dass die TDI-Preise in China ihren Sinkflug weiter fortsetzen würden. Durch die Inbetriebnahme neuer Produktionsstätten bestehe offensichtlich immer noch ein Überangebot am wichtigen chemischen Zwischenprodukt. Aufgrund dessen liege die Gewinnprognose bereits deutlich unter dem 2018er-Ergebnis. Womöglich müsse der Chemiekonzern sie sogar noch einmal herunterschrauben.Angesichts des angeschlagenen Charts sollten Investoren bei der Covestro-Aktie weiterhin an der Seitenlinie verharren und nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link