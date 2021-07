Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,36 EUR +1,45% (13.07.2021, 09:49)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,46 EUR +1,74% (13.07.2021, 09:34)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zu kaufen.Das EBITDA habe sich in Q2 2021 nach vorläufigen Daten auf rund 815 (Vj.: 125; Q1 2021: 743) Mio. Euro belaufen und sich damit in etwa in der Mitte der Guidance (730 bis 870 (Mittelwert: 800) Mio. Euro) bewegt. Es habe damit auch im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen (Analystenschätzung: 825 Mio. Euro; Marktkonsens: 828 Mio. Euro). Aufgrund von verbesserten Geschäftserwartungen für das H2 2021 habe der Chemiekonzern den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 erneut mehrheitlich erhöht (u.a. EBITDA: 2.700 bis 3.100 (bisher: 2.200 bis 2.700; ursprünglich: 1.700 bis 2.200; Gj. 2020: 1.472; bisherige Analystenschätzung: 2.474; Marktkonsens: 2.611) Mio. Euro). Selbst die erhöhte Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr impliziere ein schwächeres H2 2021 (EBITDA: 1.142 bis 1.542 (Mittelwert: 1.342) Mio. Euro) im Vergleich zu H1 2021 (EBITDA: 1.558 Mio. Euro). Allerdings habe das Covestro-Management in den letzten Quartalen konservativ kommuniziert (daher zahlreiche Ausblicksanhebungen). Die verbesserte Geschäftsentwicklung (impliziert durch die Guidance-Erhöhung) helfe nach Meinung des Analysten, die RFM-Übernahme leichter zu verdauen.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 7,58 (alt: 5,48) Euro; EPS 2022e: 6,44 (alt: 6,23) Euro). Infolge der rückläufigen Kursentwicklung der Covestro-Aktie seit Anfang März (bei gleichzeitig neuem DAX-Rekord am 12.07.2021) sei der Titel in der DAX-Rangliste von Ende Juni/Anfang Juli auf Platz 37 abgerutscht (damit selbst für den DAX40 ein "Wackelkandidat").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: