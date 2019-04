Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,56 EUR +3,39% (12.04.2019, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,74 EUR +3,99% (12.04.2019, 16:56)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





LeverkusenKulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Diverse Nachrichten, dass ein stärkerer Abschwung der Weltwirtschaft doch noch verhindert werden könne, der längere Brexit-Aufschub oder der Anstieg der TDI-Preise - die Nachrichtenlage für BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) und Covestro habe sich zuletzt zunehmend aufgehellt. Und heute habe es weitere positive Signale gegebenSo sei heute im Rahmen der Covestro-Hauptversammlung die EBITDA-Prognose bestätigt worden. Demnach dürfte der operative Gewinn des Chemiekonzerns bei 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro liegen. Finanzvorstand Thomas Toepfer habe erklärt, dass Risiken wie der Handelsstreit oder der Brexit für Unsicherheit sorgen würden, habe aber auch betont: "Die Nachfrage nach unseren Produkten bleibt intakt."Von den verhalten optimistischen Prognosen des Covestro-Vorstands profitiere die Aktie, die mit einem Plus von fast zwei Prozent aktuell der stärkste DAX-Wert im heutigen Handel sei. Auch die BASF-Aktie könne erneut leicht zulegen.DER AKTIONÄR favorisiere im Chemiesektor weiterhin die BASF-Aktie und spekuliere auch im Hebel-Depot auf höhere Aktienkurse. Wer den Titel im Depot habe, sollte den Stopp bei 54,50 Euro belassen.Die Covestro-Aktie bleibt eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)