Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Vor-Corona-Niveau wieder in Sichtweite - AktienanalyseDer Kunststoffspezialist Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von rund 52 Mio. Euro in den Büchern gestanden, wie der Konzern mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe Covestro noch einen Gewinn von 189 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 2,16 Mrd. Euro gefallen. Das EBITDA sei sogar um knapp 73 Prozent auf 125 Mio. Euro eingebrochen. Trotz der deutlichen Einbußen halte der Konzern an seinen im April gesenkten Jahreszielen fest. Demnach solle das EBITDA 2020 weiterhin zwischen 0,7 Mrd. und 1,2 Mrd. Euro landen. Bei dem auch für die Dividende wichtigen freien operativen Mittelzufluss sollten es im besten Fall plus 300 Mio. Euro werden, im schlimmsten minus 200 Mio. Euro.Was das Management positiv stimme, sei, dass die ergriffenen Gegenmaßnahmen, die im Bereich Effizienz und Kostenmanagement getroffen worden seien, wirklich greifen würden. Zudem spüre Covestro nach eigenen Angaben seit Mitte Mai schrittweise Verbesserungen. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, dürften die Verkaufsmengen im Juli sogar nur noch leicht unter dem Vorjahreswert liegen, so Covestro-Chef Markus Steilemann. Die Hoffnung auf wieder besser laufende Geschäfte treibe die von Wettbewerbsdruck und schwachen Ergebnissen gebeutelte Aktie bereits seit Wochen an. Inzwischen sei sogar das Vor-Corona-Niveau wieder in Sichtweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: