Anleger sollten nun nicht ins fallende Messer greifen, sondern zunächst noch eine charttechnische Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Dividendenperle sollte aber auf der Watchlist belassen werden. (Analyse vom 25.02.2022)



48,15 EUR -0,27% (25.02.2022, 15:57)



48,09 EUR +1,54% (25.02.2022, 15:44)



DE0006062144



606214



1COV



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Konzern präsentiere am 1. März die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Zahlen dürften stark ausfallen. Denn die Konjunkturerholung und eine damit verbundene hohe Nachfrage habe Covestro, wie auch den Konkurrenten, 2021 Rückenwind geliefert.Die Nachfrage nach den Hart- und Weichschaum-Vorprodukten des Konzerns sei hoch. So würden die Kunststoffe von Covestro in zahlreichen Produkten verarbeitet. Die weichen Schaumstoffe z.B. in Matratzen, Autositzen und Sofas und die harten Schaumstoffe als Isoliermaterial in Kühl- und Gefrierschränken sowie in Häuserfassaden. Andere Substanzen - so genannte Polycarbonate - würden für Autoscheinwerfer und Handy- oder Laptop-Gehäuse genutzt. Lacke, bei denen Covestro die Grundstoffe liefere, sollten Autos und Möbel kratzfest machen.Teilweise sei Covestro mit der Produktion nicht mehr hinterhergekommen, so groß sei die Nachfrage gewesen. Dabei hätten allerdings auch Produktionsausfälle in der Branche eine Rolle gespielt, auch bei Covestro. All das habe die Verkaufspreise in die Höhe getrieben.Vor diesem Hintergrund habe Covestro-Chef Markus Steilemann im Herbst im Zuge der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal den Jahresgewinnausblick abermals erhöht. Seither stehe für 2021 ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,0 bis 3,2 Mrd. Euro auf dem Plan.Am Gewinnwachstum sollten die Aktionäre mit einer deutlichen Dividendenerhöhung beteiligt werden. "Die Dividende pro Aktie für 2021 wird die höchste sein, die Covestro bisher gezahlt hat", habe Finanzvorstand Thomas Toepfer jüngst der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag gesagt. Die bisher höchste Dividende habe es für 2018 mit 2,40 Euro/Aktie gegeben. Für 2020 habe der Konzern 1,30 Euro ausgeschüttet.Bei der nun anstehenden Veröffentlichung der Zahlen werde Covestro auf Jahresbasis erstmalig in neuer Struktur berichten. So hätten die Leverkusener mit Wirkung zum 1. Juli ihre Organisation neu aufgestellt. Die seither sieben operativen Einheiten seien dazu in zwei Bereichen zusammengefasst worden: Performance-Materialien sowie das Spezialitätengeschäft.Die Sparte Performance-Materialien umfasse das Massengeschäft mit Standard-Polycarbonaten, Standard-Urethankomponenten sowie Basischemikalien. Im Spezialitätengeschäft seien sechs Geschäftseinheiten angesiedelt: Maßgeschneiderte Urethankomponenten, Beschichtungen und Klebstoffe, Technische Kunststoffe, Spezialfolien, Elastomere sowie Thermoplastische Polyurethane.Das Marktumfeld spiele Covestro nach wie vor voll in die Karten. Die Aussichten für den Chemieriesen würden gut bleiben - leider habe dies der Aktie zuletzt nur wenig helfen können. Im Zuge des Angriffs auf die Ukraine sei die Covestro-Aktie abgesackt und unter den Stopp bei 47,00 Euro gerutscht.