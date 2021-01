Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Gewinnversprechende Kursziele gleich mehrerer Analysten hätten am Dienstag den Aktien von Covestro nach oben verholfen. Die Papiere des Kunststoffkonzerns hätten mit einem Anstieg um 2,3 Prozent auf etwa 55 Euro Tuchfühlung auf zum Zwischenhoch vom April 2019 genommen, das bei 55,78 Euro liege. Sie hätten sich damit an die Spitze im DAX noch vor die Aktien des Chemieriesen BASF gesetzt, der ebenfalls Analystenlob erhalten habe. Für Covestro würden die Experten von Barclays, der Citigroup und Berenberg nun höhere Kursziele von 60 Euro oder mehr sehen.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Covestro von 47 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. Die gute Ausgangslage für eine konjunkturelle Erholung räume dem Analystenkonsens für den operativen Gewinn (EBITDA) deutliches Aufwärtspotenzial ein, habe Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Angesichts des bereits stark gestiegenen Aktienkurses des Chemiekonzerns scheine das am Markt allerdings kein Geheimnis mehr zu sein.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Covestro von 53 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der deutsche Chemiekalienproduzent bleibe sein Favorit im Falle einer konjunkturellen Erholung, so Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit Polykarbonaten nehme die Profitabilität zu. Auch seien im Produktsegment der Polyalkohole die Preise zuletzt deutlich gestiegen."Der Aktionär" hat in den vergangenen Monaten des Öfteren seine positive Einschätzung zur Aktie von Covestro kundgetan. Die langfristigen Aussichten sind weiter positiv, so Marion Schlegel. Der Chart sehe ebenfalls vielversprechend aus. (Analyse vom 12.01.2021)Mit Material von dpa-AFX