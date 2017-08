Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie tritt auf der Stelle - AktienanalyseCovestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hat auch im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn überraschend stark gesteigert - dank einer weiter robusten Nachfrage und deutlich höheren Preisen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 17 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro geklettert. Das Betriebsergebnis habe um 56 Prozent auf 848 Mio. Euro angezogen. Der Nettogewinn sei auf 484 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt worden. Das Unternehmen sehe sich daher auf Kurs zu seinen im April angehobenen Jahreszielen. Demnach solle das Betriebsergebnis deutlich über dem Vorjahreswert von gut zwei Mrd. Euro landen. Zudem erwarte Covestro weiterhin ein Mengenwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch mittelfristig zeige sich das Unternehmen optimistisch: "Wir wollen weiter auf dem Niveau unserer Abnehmerindustrien wachsen, die stärker wachsen sollten als das globale Bruttoinlandsprodukt", so Konzernchef Patrick Thomas.Der Covestro-Aktie habe das jedoch wenig geholfen. Sie sei nach anfänglichen Gewinnen sogar ins Minus gedreht.Börsenplätze Covestro-Aktie:XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:66,74 EUR +0,07% (04.08.2017, 12:41)