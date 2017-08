Ein Ausbruch über 67,90 Euro würde der Aktie nach Erachten der Analysten der DZ BANK zunächst Potenzial bis 73,85 Euro eröffnen. Darüber bilde das Rekordhoch bei 76,46 Euro das nächste Ziel. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wäre ein starkes bullisches Signal und würde die seit Februar 2016 bestehende übergeordnete Aufwärtsbewegung bestätigen. Sollte die Aktie dagegen unter 61,95 Euro zurückfallen, drohe eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 56,00 Euro und damit zum 38,2%-Fibonacci-Retracement (56,61 Euro) der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Deren Fortsetzung wäre bei einem nachhaltigen Rückfall unter 50,48 Euro (50%-Retracement) gefährdet. (Ausgabe vom 23.08.2017)



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (23.08.2017/ac/a/d)



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), die ehemalige Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns, wurde im September 2015 ausgegliedert und danach an die Börse gebracht, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Covestro sei einer der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Das Kerngeschäft sei in die drei Segmente Polyurethanes (PUR, Vorprodukte für harten und weichen Polyurethan-Schaumstoff), Polycarbonates (PCS, Hochleistungs-Kunststoffe) und Coatings, Adhesives, Specialties (CAS, Lacke, Kleb- und Dichtstoffe sowie Spezialprodukte) unterteilt. Zu den wichtigsten Kunden würden die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor zählen.Im zweiten Quartal 2017 habe Covestro die erfolgreiche Entwicklung des ersten Quartals 2017 fortgesetzt und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Polymer-Werkstoffen verzeichnet, die zu einer hohen Auslastung der verfügbaren Kapazitäten geführt habe. Die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft hätten von April bis Juni 2017 zwar um 1,6% unter dem starken Wert des Vorjahresquartals gelegen. Allerdings habe der starke Anstieg der Absatzmengen, den der Konzern im ersten Quartal 2017 im Kerngeschäft quer durch alle Segmente verzeichnet habe, dafür gesorgt, dass die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft auf Halbjahresbasis gegenüber dem Vorjahr um 3,5% zugelegt hätten.Deutlich über dem Vorjahreswert lagen sowohl der Konzernumsatz, der begünstigt durch höhere Verkaufspreise um 17% auf 3,5 Mrd. Euro zulegte (Q2/2016: 3,0 Mrd. Euro), als auch das EBITDA, das sich um 56,5% auf 848 Mio. Euro erhöhte (Q2/2016: 542 Mio. Euro), so die Analysten der DZ BANK. Das Konzernergebnis sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als das Doppelte auf 484 Mio. Euro gestiegen (Q2/2016: 230 Mio. Euro).Im Gesamtjahr 2017 erwarte Covestro ein Mengenwachstum im Kerngeschäft im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich, das EBITDA werde deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2016: 2,0 Mrd. Euro) erwartet. Auch im laufenden dritten Quartal rechne der Vorstand mit einem signifikanten Anstieg des EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal.Risiken für die Geschäftsentwicklung sähen die Analysten in einer nachlassenden Nachfrage in wichtigen Marktfeldern. Zudem würden sie spätestens 2018 neue Polyurethankapazitäten erwarten. Die Preise hätten nach Erachten der Analysten das Hoch überschritten. Risiken für den Aktienkurs könnten sich zudem aus dem von Bayer mittelfristig angestrebten vollständigen Abbau der Mehrheitsbeteiligung an Covestro ergeben.Bei der Covestro-Aktie habe man unmittelbar nach dem Börsengang Anfang Oktober 2015 zunächst schwächere Notierungen gesehen, die die Aktie auf 24,35 Euro hätten fallen lassen. Anschließend habe die Aktie auf 35,65 Euro zugelegt, ehe erneut schwächere Notierungen das Papier im Februar 2016 auf 24,51 Euro zurückgeführt hätten. Von diesem Tief aus habe man eine längerfristige Aufwärtsbewegung gesehen, in deren Verlauf die Aktie im April dieses Jahres ein Rekordhoch bei 76,46 Euro markiert habe. Während der darauffolgenden Korrektur sei die Aktie auf 62,30 Euro zurückgefallen und bewege sich seit Anfang Juni in einer Spanne zwischen 62,30/61,95 und 67,68/67,90 Euro seitwärts.