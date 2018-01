Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

94,10 EUR +0,94% (18.01.2018, 14:39)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

94,14 EUR +0,42% (18.01.2018, 14:54)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (18.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie: Wie an der Linie gezogen nach oben - AktienanalyseDer Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat sich von weiteren Anteilen an seiner einstigen Kunststoff-Sparte Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) getrennt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe dabei 1,8 Mrd. Euro eingenommen - wegen des starken Interesses der Investoren mehr als die geplanten Einnahmen von 1,5 Mrd. Euro. Damit komme der schrittweise Ausstieg voran: Bayer habe seine Kunststoff-Sparte 2015 an die Börse gebracht und sich allein 2017 drei Mal von Anteilen getrennt. Nun seien noch 14,2 Prozent übrig. Die Bayer-Pensionskasse halte noch weitere 8,9 Prozent. Ziel sei es, sich mittelfristig komplett aus Covestro zurückzuziehen. Da eine 90-tägige Lockup-Frist vereinbart worden sei, bestehe dazu Mitte April 2018 die nächste Möglichkeit.Die Covestro-Papiere hätten die Verkäufe gut weggesteckt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei der Kurs um knapp 40 Prozent geklettert. Damit rücke auch ein Aufstieg von Covestro in die erste deutsche Börsenliga zum Umstellungstermin im September 2018 in immer greifbarere Nähe. Denn der Börsenwert der frei handelbaren Covestro-Aktien sei durch die jüngste Platzierung weiter gestiegen. Auch eine raschere DAX-Aufnahme im März oder im Juni sei möglich. Doch dafür müsse Covestro nicht nur zu den 25 wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen zählen, sondern auch bei den Handelsumsätzen (Liquidität) mindestens Platz 25 erreichen. Doch gerade in puncto Liquidität gebe es noch Aufholbedarf.Das Kriterium Marktkapitalisierung dürfte jedoch überhaupt kein Problem sein. Denn im Zuge der jüngsten Platzierung habe sich Covestro zur klaren Nummer eins unter den insgesamt drei DAX-Kandidaten vor Wirecard und Deutsche Wohnen aufgeschwungen. Abstiegskandidat sei ProSiebenSat.1. Abgesehen davon laufe es bei Covestro auch operativ prächtig. In Marktkreisen werde bereits darüber spekuliert, dass es bei der Cashflow-Entwicklung mit den nächsten Zahlen eine positive Überraschung geben könnte.Börsenplätze Covestro-Aktie: