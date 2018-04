Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 92 auf 82 Euro.Das Leverkusener Unternehmen sei erfolgreich ins Jahr 2018 gestartet und habe mit den Q1-Zahlen die Markterwartungen übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe Covestro von einem weiter ungewöhnlich günstigen Preisumfeld profitiert. Die nochmals verstärkten negativen Währungseffekte hätten so überkompensiert werden können. Trotz des sehr guten Jahresauftakts und obwohl für das zweite Quartal nochmals eine Ergebnissteigerung erwartet werde, stellt der Vorstand für das Gesamtjahr 2018 allerdings nur ein EBITDA in Vorjahreshöhe in Aussicht. Dies impliziere eine spürbare Ergebnisabschwächung im zweiten Halbjahr und dürfte v.a. in der voraussichtlichen Normalisierung der Preise für einige Produktgruppen begründet sein.An der Börse sei Ausblick nicht gut angekommen. Die mittlerweile in den DAX aufgestiegene Covestro-Aktie sei unmittelbar nach Veröffentlichung des Quartalsberichts angesichts der fehlenden Gewinnphantasie unter Druck geraten.