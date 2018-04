Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (26.04.2018/ac/a/d)



Trotz aller Unkenrufe und potenzieller Bedrohungen brumme die Weltwirtschaft. Den jüngsten Beleg habe nun Covestro geliefert. So sei das EBITDA des Leverkusener Unternehmens um knapp ein Viertel auf knapp 1,1 Mrd. Euro gestiegen, der Nettogewinn sogar um satte 38% auf 644 Mio. Euro. Damit habe Covestro positiv überraschen können."Der Aktionär" bleibe angesichts der weiter florierenden Weltkonjunktur für die Covestro-Aktie optimistisch gestimmt. Anleger könnten weiterhin an Bord bleiben. Der Stopp sollte bei 72 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse.