Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (12.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Aufgrund ihres hohen Börsenwerts und des Orderbuchumsatzes hat sich die Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) für den DAX qualifiziert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Oktober 2015 habe die Aktie im MDAX notiert. Pro Sieben Sat.1 ( ISIN DE000PSM7770 WKN PSM777 ) müsse dafür seinen Platz im DAX räumen. Dessen Aktie sei nach einem kritischen Bericht von Viceroy unter Druck geraten.Die Deutsche Börse habe am letzten Montagabend berichtet, dass sich der Kunststoffhersteller aufgrund des hohen Börsenwerts und Orderbuchumsatzes für den deutschen Leitindex qualifiziert habe. Dessen Aktie habe bislang seit Oktober 2015 im MDAX notiert. Die Aufnahme werde durch ein beschleunigtes Beitrittsverfahren ("fast entry") zum 19. März wirksam, berichte das "Handelsblatt".Im Geschäftsjahr 2017 habe Covestro einen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 18,8% auf EUR 14,1 Mrd. gelegt. Der operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich um 70,6% auf EUR 3,4 Mrd. im Vergleich zum Vorjahr, während sich das Konzernergebnis von EUR 795 Mrd. auf EUR 2,0 Mrd. mehr als verdoppeln konnte, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG. Aufgrund des stabilen Wachstums in den Hauptabnehmerbranchen (Automobil, Bauwirtschaft, Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie, sowie Elektro-und Elektronikbranche) und der aktuellen Konjunkturprognosen rechne Covestro mit einem positiven Ausblick für 2018, berichte der Werkstoffhersteller in seinem Pressebericht.Pro Sieben Sat.1 müsse dafür seinen Platz im DAX räumen und wechsle in den MDAX. Das selbsternannte Analysehaus Viceroy Research habe in einer kritischen Studie behauptet, dass dessen Gewinne aufgebläht wären und dass massive Abschreibungen erwartet würden. Mit ihrer Short-Seller-Attacke würden sie auf Kursverluste setzen, um so Gewinne zu erzielen. Das Medienunternehmen habe jedoch mitgeteilt, dass die Vorwürfe unbegründet seien und die Realität verzerrten. Trotzdem habe dies den Kurs belastet, der vorrübergehend um 8,3% im Vergleich zum Vorjahr ins Minus gefallen sei, auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember 2017.Die Covestro-Aktie werde aktuell bei EUR 87,60 (09.03.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 96,32 (22.01.2018), das Jahrestief bei EUR 61,95 (30.06.2017) gelegen. Covestro weise aktuell ein P/E Ratio von 8,80 aus und sei im Vergleich zu anderen Chemieaktien eher günstig gestellt. Die Marktkapitalisierung liege bei EUR 18 Mrd. Bei Bloomberg würden 13 Analysten die Aktie auf "kaufen", sechs auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 103,95, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 09.03.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link