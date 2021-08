Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Corsair Gaming-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Corsair Gaming Inc. (ISIN: US22041X1028, WKN: A2QBQA, Ticker-Symbol: 6C2, NASDAQ-Symbol: CRSR) unter die Lupe.Der Gaming-Konzern habe in Q2 nicht überzeugen können. Auch bei der Prognose übe sich das Management in Zurückhaltung. Anleger würden nach den Zahlen daher Abstand von den Papieren nehmen und die Corsair Gaming-Aktie im frühen Handel rund neun Prozent nach unten schicken.Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24 Prozent auf 473 Mio. Dollar gestiegen. Ebenfalls zulegen können hätten die Gewinne je Aktie - und zwar von 0,26 auf 0,28 Dollar je Aktie.Analysten hätten sich bei beiden Kennzahlen jedoch mehr erhofft. Die Wall-Street-Experten hätten Umsätze in Höhe von 475 Mio. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,31 Dollar erwartet.Der Hersteller von Gaming-Peripherie und PC-Komponenten habe damit erneut ein starkes Quartal hingelegt, obwohl die Lockdown-Maßnahmen langsam zurückgefahren würden und kritische Hardware wie Grafikkarten für PC-Bauer noch immer nur schwer erhältlich sei.Die verhaltenen Wachstumsaussichten seien der Grund gewesen, weshalb DER AKTIONÄR Anlegern empfohlen habe, bei Corsair auf Abstand zu gehen. Für 2022 würden die Experten sogar nur noch einstellige Wachstumsraten erwarten. Momentan scheine diese Ansicht die richtige zu sein.Die Corsair Gaming-Aktie befindet sich unverändert im Abwärtstrend - und verliert nach dem enttäuschenden Quartalsbericht rund neun Prozent, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)