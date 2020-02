Ausblick: Der DAX sei am Vortag bei 13.035 Punkten aus dem Handel gegangen, sei nachbörslich aber noch weiter bis auf 12.970 Punkte abgerutscht. Am frühen Dienstagmorgen könne sich der DAX erholen und notiere wieder um 13.100 Punkte.



Die Short-Szenarien: Der DAX befinde sich klar im Abwärtstrend, und das mit einer hohen Abwärtsdynamik. Eine Gegenbewegung sei nach dem starken Kurseinbruch vom Vortag nicht verwunderlich. In der Folge sollte der DAX aber weiter abgeben. Rutsche der Index unter 13.000 Punkte, dürften 12.830 Punkte angelaufen werden. Darunter dürften 12.700 Punkte folgen. Zu beachten seien noch die beiden unteren offenen Kurslücken bei 12.495 und 12.202 Punkten, die der DAX bei weiteren Kursabgaben ansteuern könnte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten halten und eine Erholung starten. Eine Aufhellung der Lage wäre dann aber erst über 13.330 Punkten möglich. Unter 13.330 Punkte dürfte der DAX seinen neuen Abwärtstrend beibehalten. (25.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist letztendlich doch am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 13.750 Punkten nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem mehrmalige Angriffe der Bullen keinen Durchbruch über die Marke von 13.800 Punkten gebracht hätten, habe sich in der Vorwoche bereits Schwäche im DAX abgezeichnet. Das Verlaufshoch sei im Bereich von 13.795 Punkten erreicht worden, wo sich auch ein Doppelhoch gebildet habe. Eine bearishes Umkehrsignal. Dieses Umkehrsignal sei dann auch mit den Kursabgaben vom Donnerstag und Freitag bestätigt worden. Am Freitag sei der DAX bis 13.500 Punkte abgerutscht, habe sich aber noch über dieser oft genannten Signalmarke halten können. Mit dem Beginn der neuen Handelswoche sei der DAX dann aber mit einer großen Eröffnungskurslücke in die Tiefe gekracht. Das Coronavirus habe den DAX fest im Griff.