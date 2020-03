Genf (www.aktiencheck.de) - Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ, kommentiert die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die Märkte.Der Rückgang, den die Börsen seit Anfang der letzten Woche verzeichnen würden, zeige: Die Marktteilnehmer seien sich dieses erheblichen Gegenwinds endlich bewusst geworden. Wir befürchten jedoch, dass dieser Rückgang erst der Anfang ist und nur andeutet, was uns noch erwartet, so Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ, weiter. Es falle ihm schwer zu glauben, dass sich die Situation schnell verbessern werde, insbesondere angesichts drohender Quarantänemaßnahmen in Europa und den USA. Daher laute Filips Empfehlung: Im Moment sollte man vermeiden, die Exposition gegenüber Aktien zu erhöhen.Da auf China etwa 40 Prozent des weltweiten BIP-Wachstums entfallen würden, werde es zunehmend schwieriger, Unternehmen zu finden, die nicht von diesem asiatischen Riesen abhängig seien. Anlegern, die die Korrelation ihres Portfolios mit China reduzieren möchten, lege Luc Filip nahe, sich aus Industrieunternehmen (insbesondere Aktien aus dem Bereich der Automobilindustrie), Halbleiter- und Ölfirmen zurückzuziehen. Stattdessen sollten sie einen Teil der Erlöse hieraus in die Bereiche Gesundheit, Technologie (ohne Halbfabrikate) und Grundnahrungsmittel investieren. (03.03.2020/ac/a/m)