Wien (www.aktiencheck.de) - Während weltweit die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus weiter zunehmen - zuletzt verordnete zum Beispiel Kalifornien Ausgansbeschränkungen - werden gleichzeitig die wirtschaftspolitischen Abwehrmaßnahmen gesteigert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA seien in den vergangenen Tagen Hilfen für Unternehmen und Arbeitnehmer beschlossen worden. Nunmehr feile die Regierung an einem USD 1.000 Mrd. Fiskalpaket, das Direktzahlungen an Haushalte vorsehe. In Deutschland erwäge Finanzminister Scholz neben Staatsgarantien auch zeitweilige direkte Kapitalbeteiligungen bei großen deutschen Unternehmen.Derweil würden die Auswirkungen des wirtschaftlichen Stillstands in den Daten zunehmend sichtbar. Wie zu erwarten gewesen sei, würden die Konjunkturumfragen am aktuellen Rand die stärksten Einbrüche seit Erhebungsbeginn verbuchen. Der deutsche ifo-Index habe gestern einen Rückgang von rund 9 Punkten ausgewiesen (Indexstand 87,7, Tief in der Finanzkrise: 80,1), in den USA sei der Philly Fed Index von 36,7 auf -12,7 Punkte abgestürzt. Zudem seien in den USA die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe von 221 Tsd. auf rund 280 Tsd. emporgeschossen (sicherer nur erster Schritt am steilen Weg nach oben). (20.03.2020/ac/a/m)